Начало конца. Почему ученые говорят, что эпидемия COVID-19 идет на спад

Пандемия может закончиться гораздо быстрее, чем прогнозирует Всемирная организация здравоохранения.

"Будет немного странно вновь оказаться в мире без карантинных ограничений, и скоро мы в этом убедимся. Фильм ужасов, в котором весь мир жил последний год, уже близок к финалу", — так комик Ронни Чиэна прокомментировал свежий пресс-релиз CDC (Centers of Disease Control and Prevention), агентства по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США. Эксперты CDC говорят об устойчивом спаде заболеваемости COVID-19. Это тем более показательно, что до недавнего времени эпидемическая ситуация в Соединенных Штатах считалась одной из худших в мире. Данные Университета Джонса Хопкинса, который мониторит заболеваемость не только в США, но и по всему миру, тоже вселяют оптимизм.

Случаи, когда у явно переболевшего COVID-19 пациента не обнаруживают антител, скорее всего, объясняются ошибками тестирования

Нынешняя глава CDC Рошель Валенски об этом позитивном тренде не очень хочет говорить. На вопросы журналистов о том, что именно замедляет распространение коронавируса и можно ли ожидать скорого конца пандемии, она отвечает крайне уклончиво. Зато один из ее предшественников — доктор Том Фриден, бывший директор CDC, который сейчас возглавляет международный фонд поддержки инициатив в сфере здравоохранения Resolve to Save Lives, — уже объявил о том, что нынешнее снижение заболеваемости COVID-19 точно не является следствием вакцинации. Результаты применения вакцины, по его словам, проявятся позже, а пока, очевидно, работают другие факторы.

На его слова тут же отреагировало множество блогеров, предлагая разные варианты объяснения ситуации. Пожалуй, самая популярная версия сводится к тому, что официальные показатели количества переболевших сильно занижены, то есть на самом деле людей, уже выработавших антитела к вирусу, гораздо больше, а значит, совсем скоро будет достигнут эффект "коллективного иммунитета". По разным оценкам, для этого нужно, чтобы антитела присутствовали у 40–60% населения.

Количество переболевших

В отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 31 декабря 2020 года, указано, что в большинстве стран, доступных для исследований ВОЗ, количество жителей, уже перенесших коронавирус, не превышает 10% населения. Что касается Украины, по словам Юрия Ганиченко, руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (КШЭ), количество переболевших COVID-19 людей оценивается в вилке 13–20%. Ганиченко говорит не только о выявленных случаях, но и об общем количестве тех, кто перенес болезнь, в том числе бессимптомно или со слабой симптоматикой, поэтому к врачу не обращался.

Количество переболевших рассчитали с помощью математической модели прогнозирования распространения коронавируса, разработанной специалистами КШЭ еще весной 2020 года. Она, помимо прочего, позволяет по изменениям известных показателей, к примеру, количества пациентов, госпитализируемых с диагнозом COVID-19, на основании математических закономерностей определять неизвестные, такие как количество переболевших в легкой форме или количество невыявленных случаев заболевания.

Инфекционная фаза сменяется реабилитационной, главной задачей станет уже не локализация вируса, а лечение пациентов, у которых проявились "долгоиграющие" последствия заболевания

В последнее время сразу несколько украинских клиник и диагностических центров обнародовали гораздо более смелые оценки количества переболевших, говоря о 40–50%, которые теоретически уже должны были вплотную приблизить нас к черте "коллективного иммунитета".

"К сожалению, у всех медицинских учреждений, публикующих такие цифры, есть одна большая проблема — это нерепрезентативная выборка, так что их показатели нельзя экстраполировать на все население страны, — подчеркивает Юрий Ганиченко. — Когда "Синево" говорит о 50% пациентов, у которых обнаружены антитела, нужно помнить, что они обследовали людей, изначально имевших причины пройти тестирование и даже заплатить за это ощутимую для среднего украинского кошелька сумму".

Логично, что среди тех, у кого есть веские основания для тестирования — наличие симптомов, контакты с инфицированными и т. д., — процент выявленных случаев будет гораздо выше. Однако старший исследователь Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой Борис Червонобаба считает, что показатель свыше 40% гораздо ближе к истине, чем кажется скептикам.

"Мы проводили плановое обследование всех претендентов на участие в арктической экспедиции и обследовали их на наличие антител, — пишет он на своей странице в Facebook. — Также исследовали образцы крови женщин в цикле IVF [речь идет о женщинах, для которых используют репродуктивную технологию, предполагающую зачатие и раннее развитие плода вне их организма — Ред.]. Оказалось, что в обеих популяциях у 45–46% уже есть IgG-антитела к COVID-19".

Исчезающий иммунитет

Составители декабрьского отчета Всемирной организации здравоохранения утверждают, что на данном этапе еще нельзя с уверенностью говорить о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом. В большинстве случаев иммунная защита действительно формируется в течение нескольких недель. Однако нет системных данных, которые позволяли бы спрогнозировать, насколько сильным будет иммунный ответ, как он зависит от индивидуальных особенностей организма пациента и надолго ли сохранятся антитела. К тому же есть сведения о повторном инфицировании.

[ + – ] Общая защита. Формированию коллективного иммунитета помогает и вакцинация, но, возможно, в украинских реалиях он быстрее сформируется естественным путём

Американский иммунолог Ричард Кермингер в октябре 2020 года опубликовал статью о том, что многие из тех, кого считают повторно инфицированными, в действительности стали жертвами ошибочного тестирования. Тест-системы для выявления коронавируса разрабатывали в экстренном режиме и запустили в массовое производство, когда они были еще, по сути, экспериментальным продуктом. В такой ситуации множество ложно положительных и ложно отрицательных результатов вполне понятно и даже предсказуемо. К сожалению, за прошедший год производители систем так и не занялись их совершенствованием ради повышения показателей точности. Более приоритетной задачей оказалось наращивание объемов производства, так как во всём мире ощущался жесткий дефицит тестов.

По мнению Бориса Червонобабы, те случаи, когда у явно переболевшего COVID-19 пациента с яркой клинической картиной и несколькими положительными результатами ПЦР-теста не обнаруживают антител, скорее всего, тоже объясняются ошибками тестирования. Иммунолог рассказывает, что с помощью контрольной панели для оценки качества тест-систем NIBSC (Anti-SARSCoV-2 Verification Panel for Serology Assays) он провел эксперимент, проверив три тест-системы на выявление IgM-антител от разных производителей. Намеренно выбирал системы в одной ценовой категории и с общепризнанными сертификатами качества. В итоге одна из них оказалась точной почти на 100%, а две другие показали неприемлемо слабые результаты выявления антител.

Близок ли финал

Директор медицинского центра "Доктор Харьков" Александр Золотарев, который наблюдал первый подтвержденный в его городе случай COVID-19 и с тех пор отслеживает динамику развития эпидемии в Украине, считает, что мы уже подошли к тому моменту, когда инфекционная фаза сменяется реабилитационной. По его мнению, на новом этапе главной задачей медиков станет уже не локализация вируса, а лечение пациентов, у которых проявились "долгоиграющие" последствия этого заболевания. При этом Золоторев с большой осторожностью относится к прогнозам оптимистичных коллег, утверждающих, что 40–50% активного взрослого населения Украины выработали иммунитет, так что уже этим летом можно будет говорить о конце эпидемии. По его словам, гораздо более правдоподобным кажется прогноз ВОЗ, предполагающий завершение пандемии в конце 2023 года.

Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики оценивает количество переболевших COVID-19 украинцев в вилке 13–20%

"Нужно учитывать, что речь идет о вирусе более живучем, чем те, с которыми нам доводилось работать раньше, способном дольше продержаться вне организма человека, — говорит Александр Золотарев. — Собственно, различные коронавирусы существовали и раньше, они тоже легко и быстро распространялись, но были совершенно не опасны для человека, пока к одному из них искусственно не добавили элементы ВИЧ. Так и возникла болезнь, ставшая глобальным бедствием. [Версии об искусственном происхождении COVID-19 придерживаются несколько видных ученых, в том числе открыватель ретровируса ВИЧ, лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье — Ред.].

Я бы не стал рассчитывать на скорое завершение эпидемии благодаря коллективному иммунитету хотя бы потому, что вирус мутирует и иммунный ответ на прежние штаммы, к сожалению, не спасает от новых. Это, кстати, касается и вакцинации. Компания Pfizer обещает, что новые вакцины от новых штаммов будут разрабатывать быстрее, чем ту первую, которая уже существует. Возможно, в будущем нам придется регулярно делать прививки от коронавирусов, подобно тому как сейчас прививают от гриппа!.

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При подготовке этой статьи Фокус провел телефонный экспресс-опрос 26 иммунологов и эпидемиологов, работающих в городах-миллионниках Украины. Их спрашивали о том, какой из опубликованных показателей количества переболевших выглядит более правдоподобно, насколько мы близки к той черте, за которой формируется коллективный иммунитет и какова вероятность скорого завершения эпидемии. Каждому из них мы предложили сперва ответить неофициально, а затем под запись. У 15 участников опроса первый и второй варианты ответа оказались совершенно разными. Под запись почти все медики соглашались с прогнозом ВОЗ и признавали официальную статистику по количеству переболевших вполне правдоподобным показателем. Анонимно же 15 человек признали, что, скорее всего, реальное количество жителей Украины, перенесших коронавирус, значительно больше, чем принято считать. Если это так, эффект коллективного иммунитета вполне может быть вскоре достигнут даже без вакцинации, что, впрочем, не отменяет ее пользы.