Початок кінця. Чому вчені говорять, що епідемія COVID-19 йде на спад

Пандемія може закінчитися набагато швидше, ніж прогнозує Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Буде трохи дивно знову опинитися у світі без карантинних обмежень, і скоро ми У цьому переконаємося. Фільм жахів, у якому весь світ жив останній рік, вже близький до фіналу", — так комік Ронні Чиена прокоментував свіжий прес-реліз CDC (Centers of Disease Control and Prevention), агентства з контролю і профілактиці захворювань при МОЗ США. Експерти CDC говорять про стійкий спад захворюваності COVID-19. Це тим показовіше, що до недавнього часу епідемічна ситуація у Сполучених Штатах вважалася однією з найгірших у світі. Дані Університету Джонса Хопкінса, який моніторить захворюваність не тільки в США, але і по всьому світу, теж вселяють оптимізм.

Випадки, коли у того пацієнта, який явно перехворів COVID-19, не виявляють антитіл, швидше за все, пояснюються помилками тестування

Нинішня голова CDC Рошель Валенски про цей позитивний тренд не надто хоче говорити. На питання журналістів про те, що саме уповільнює поширення коронавірусу і чи можна очікувати швидкого кінця пандемії, вона відповідає вкрай ухильно. Зате один з її попередників — доктор Том Фріден, колишній директор CDC, який зараз очолює міжнародний фонд підтримки ініціатив у сфері охорони здоров'я Resolve to Save Lives, — вже оголосив про те, що нинішнє зниження захворюваності COVID-19 точно не є наслідком вакцинації. Результати застосування вакцини, за його словами, проявляться пізніше, а поки, очевидно, працюють інші фактори.

На його слова відразу відреагували безліч блогерів, пропонуючи різні варіанти пояснення ситуації. Мабуть, найпопулярніша версія зводиться до того, що офіційні показники кількості перехворілих сильно занижені, тобто насправді людей, які вже виробили антитіла до вірусу, набагато більше, а отже, зовсім скоро буде досягнуто ефект "колективного імунітету". За різними оцінками, для цього потрібно, щоб антитіла були присутні у 40-60% населення.

Кількість тих, що перехворіли

У звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованому 31 грудня 2020 року, зазначено, що в більшості країн, доступних для досліджень ВООЗ, кількість жителів, які вже перенесли коронавірус, не перевищує 10% населення. Що стосується України, за словами Юрія Ганіченка, керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (КШЕ), кількість тих, людей, які перехворіли COVID-19 оцінюється у вилці 13-20%. Ганіченко говорить не тільки про виявлені випадки, але і про загальну кількість тих, хто переніс хворобу, зокрема безсимптомно або зі слабкою симптоматикою, тому до лікаря не звертався.

Кількість тих, хто перехворів, розрахували за допомогою математичної моделі прогнозування поширення коронавірусу, розробленої фахівцями КШЕ ще навесні 2020 року. Вона, крім іншого, дозволяє за змінами відомих показників, наприклад, кількості пацієнтів, госпіталізованих з діагнозом COVID-19, на підставі математичних закономірностей визначати невідомі, такі як кількість тих, хто перехворів у легкій формі, або кількість невиявлених випадків захворювання.

Інфекційна фаза змінюється реабілітаційною, головним завданням стане вже не локалізація вірусу, а лікування пацієнтів, у яких проявилися "довгограючі" наслідки захворювання

Останнім часом відразу кілька українських клінік та діагностичних центрів оприлюднили набагато сміливіші оцінки кількості перехворілих, кажучи про 40-50%, які теоретично вже повинні були впритул наблизити нас до межі "колективного імунітету".

"На жаль, у всіх медичних установ, що публікують такі цифри, є одна велика проблема — це нерепрезентативна вибірка, тому їх показники не можна екстраполювати на все населення країни, — підкреслює Юрій Ганіченко. — Коли "Синево" говорить про 50% пацієнтів, у яких виявлені антитіла, потрібно пам'ятати, що вони обстежили людей, які спочатку мали причини пройти тестування і навіть заплатити за це відчутну для середнього українського гаманця суму".

Логічно, що серед тих, у кого є вагомі підстави для тестування — наявність симптомів, контакти з інфікованими і т. д, — відсоток виявлених випадків буде набагато вищим. Однак старший дослідник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені Лук'янової Борис Червонобаба вважає, що показник понад 40% набагато ближчий до істини, ніж здається скептикам.

"Ми проводили планове обстеження всіх претендентів на участь в арктичній експедиції і обстежили їх на наявність антитіл, — пише він на своїй сторінці у Facebook. — Також досліджували зразки крові жінок у циклі IVF [йдеться про жінок, для яких використовують репродуктивну технологію, яка передбачає зачаття і ранній розвиток плоду поза їх організму — Ред.]. Виявилося, що в обох популяціях у 45-46% вже є IgG-антитіла до COVID-19".

Зникаючий імунітет

Укладачі грудневого звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я стверджують, що на даному етапі ще не можна з упевненістю говорити про те, як довго зберігається імунітет у перехворілих коронавірусом. У більшості випадків імунний захист справді формується протягом декількох тижнів. Однак немає системних даних, які дозволяли б спрогнозувати, наскільки сильним буде імунна відповідь, як вона залежить від індивідуальних особливостей організму пацієнта і чи надовго збережуться антитіла. До того ж є відомості про повторне інфікування.

[ + – ] Загальний захист. Формуванню колективного імунітету допомагає і вакцинація, але, можливо, в українських реаліях він швидше сформується природним шляхом

Американський імунолог Річард Кермінгер у жовтні 2020 опублікував статтю про те, що багато хто з тих, кого вважають повторно інфікованими, в дійсності стали жертвами помилкового тестування. Тест-системи для виявлення коронавірусу розробляли в екстреному режимі і запустили у масове виробництво, коли вони були ще, по суті, експериментальним продуктом. У такій ситуації багато помилково позитивних і хибно негативних результатів цілком зрозуміло і навіть передбачувано. На жаль, за минулий рік виробники систем так і не зайнялися їх вдосконаленням заради підвищення показників точності. Пріоритетнішим завданням виявилося нарощування обсягів виробництва, оскільки у всьому світі відчувався жорсткий дефіцит тестів.

На думку Бориса Червонобаби, ті випадки, коли у явно перехворілого COVID-19 пацієнта з яскравою клінічною картиною і декількома позитивними результатами ПЛР-тесту не виявляють антитіл, швидше за все, теж пояснюються помилками тестування. Імунолог розповідає, що за допомогою контрольної панелі для оцінки якості тест-систем NIBSC (Anti-SARSCoV-2 Verification Panel for Serology Assays) він провів експеримент, перевіривши три тест-системи на виявлення IgM-антитіл від різних виробників. Навмисно вибирав системи в одній ціновій категорії та із загальновизнаними сертифікатами якості. В результаті одна з них виявилася точною майже на 100%, а дві інші показали неприйнятно слабкі результати виявлення антитіл.

Чи близький фінал

Директор медичного центру "Доктор Харків" Олександр Золотарьов, який спостерігав перший підтверджений у його місті випадок COVID-19 і відтоді відстежує динаміку розвитку епідемії в Україні, вважає, що ми вже підійшли до того моменту, коли інфекційна фаза змінюється реабілітаційною. На його думку, на новому етапі головним завданням медиків стане вже не локалізація вірусу, а лікування пацієнтів, у яких проявилися "довгограючі" наслідки цього захворювання. При цьому Золоторьов з великою обережністю ставиться до прогнозів оптимістичних колег, які стверджують, що 40-50% активного дорослого населення України виробили імунітет, так що вже цього літа можна буде говорити про кінець епідемії. За його словами, набагато правдоподібнішим здається прогноз ВООЗ, що передбачає завершення пандемії в кінці 2023 року.

Центр економіки охорони здоров'я Київської школи економіки оцінює кількість перехворілих COVID-19 українців у вилці 13-20%

"Потрібно враховувати, що йдеться про вірус більш живучий, ніж ті, з якими нам доводилося працювати раніше, здатний довше протриматися поза організмом людини, — говорить Олександр Золотарьов. — Власне, різні коронавіруси існували і раніше, вони теж легко і швидко поширювалися, але були абсолютно безпечні для людини, поки до одного з них штучно не додали елементи ВІЛ. Так і виникла хвороба, що стала глобальним лихом. [Версії про штучне походження COVID-19 дотримуються кілька видатних учених, зокрема відкривач ретровірусу ВІЛ, лауреат Нобелівської премії Люк Монтаньє — Ред.].

Я б не став розраховувати на швидке завершення епідемії завдяки колективному імунітету хоча б тому, що вірус мутує і імунна відповідь на колишні штами, на жаль, не рятує від нових. Це, до речі, стосується і вакцинації. Компанія Pfizer обіцяє, що нові вакцини від нових штамів розроблятимуть швидше, ніж ту першу, яка вже існує. Можливо, у майбутньому нам доведеться регулярно робити щеплення від коронавірусів, подібно до того як зараз роблять щеплення від грипу!

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При підготовці цієї статті Фокус провів телефонне експрес-опитування 26 імунологів та епідеміологів, які працюють у містах-мільйонниках України. Їх запитували про те, який з опублікованих показників кількості перехворілих виглядає правдоподібніше, наскільки ми близькі до тієї межі, за якою формується колективний імунітет і яка ймовірність швидкого завершення епідемії. Кожному з них ми запропонували спершу відповісти неофіційно, а потім під запис. У 15 учасників опитування перший і другий варіанти відповіді виявилися абсолютно різними. Під запис майже всі медики погоджувалися з прогнозом ВООЗ і визнавали офіційну статистику за кількістю перехворілих цілком правдоподібним показником. Анонімно ж 15 осіб визнали, що, швидше за все, реальна кількість жителів України, які перенесли коронавірус, значно більша, ніж прийнято вважати. Якщо це так, ефект колективного імунітету цілком може бути незабаром досягнутим навіть без вакцинації, що, втім, не скасовує її користі.