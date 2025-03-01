Мозг и кишечник скажут спасибо: диетолог рассказала, какие продукты укрепляют их

Продукты с содержанием полезных веществ уже давно находятся в поле зрения ученых и диетологов. Однако последние исследование показали, что некоторые из них могут укреплять сразу несколько ключевых областей нашего здоровья.

Related video

В глубине пищеварительного тракта скрыт целый мир, кишащий триллионами микроорганизмов, которые незаметно влияют практически на все аспекты нашего здоровья. Этот шумный микробный мегаполис, известный как микробиом кишечника, стал одним из главных объектов научных исследований, в ходе которых были выявлены его сложные связи с иммунитетом, психическим здоровьем и долголетием. Доверху этого ученые узнали, какие продукты лучше всего подходят для его укрепления, пишет Real Simple.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В отличие от статичных органов тела, микробиом очень динамичен и изменяется под влиянием диеты, образа жизни и факторов окружающей среды. При правильном выборе питания, как представляется, можно создать микробиом, который будет процветать, поддерживая в конечном итоге общее благополучие. Расположенный преимущественно в толстом кишечнике, он состоит из огромного количества бактерий, грибков и вирусов, каждый из которых играет свою уникальную роль.

Важно

Буддийский секрет: ученые назвали необычный способ успокоения раздраженного кишечника

Одни микроорганизмы помогают расщеплять пищу и извлекать питательные вещества, другие — регулировать иммунную функцию или вырабатывать необходимые соединения, например витамины, объясняет диетолог Кристина Маньян.

Однако эта экосистема очень хрупка, и нарушения в ней — будь то стресс, неправильное питание или употребление антибиотиков — могут изменить баланс в пользу вредных бактерий, что может привести к воспалению и заболеваниям. Исследования все чаще указывают на силу пищи в восстановлении этого баланса, причем ключевую роль в здоровье кишечника играют продукты, богатые клетчаткой и ферментами.

Клетчатка, важнейший компонент рациона, функционирует как пребиотик — по сути, служит топливом для полезных бактерий, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients. Такие продукты, как черная фасоль, нут, овес и листовая зелень, содержат растворимые волокна, которые ферментируются в кишечнике, способствуя росту хороших бактерий и подавляя вредные штаммы.

В то же время ферментированные продукты, такие как йогурт, кимчи, мисо и квашеная капуста, содержат живые культуры пробиотиков, которые могут заселить кишечник полезными микробами и улучшить работу пищеварительной системы. Так, согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Foods, йогурт способен помочь с целым рядом заболеваний кишечника, в число которых входит непереносимость лактозы, запоры и воспалительные заболевания кишечника.

Помимо пищеварения, микробиом, играет роль и в регулировании нашей иммунной системы. Некоторые исследования, такие как научная работа, опубликованная в журнале Military Medical Research, показывают, что хорошо сбалансированный кишечник может помочь предотвратить аутоиммунные заболевания и снизить восприимчивость к инфекциям.

Продукты, укрепляющие весь наш организм имеют большое разнообразие и каждый может найти что-то подходящее для себя Фото: freepik

Ось "кишечник-мозг" — прямой путь связи между кишечником и нервной системой, также привлекает внимание науки, и у нее есть данные, связывающие здоровье кишечника с расстройствами настроения, такими как тревога и депрессия, говорит Маньян.

Некоторые бактерии кишечника вырабатывают нейротрансмиттеры, такие как серотонин, ключевой регулятор настроения, что еще раз подчеркивает глубокое влияние микробиома за пределами пищеварительного тракта.

Однако, как одни продукты питают микробиом, так и другие могут его нарушить. Продукты с высокой степенью переработки, рафинированные сахара, искусственные подсластители и чрезмерное потребление красного мяса связаны с усилением воспаления и нарушением баланса кишечных бактерий, предупреждает Маньян.

Кроме того, жареная пища и чрезмерное употребление алкоголя могут ослабить слизистую оболочку кишечника, делая организм более уязвимым для болезней. Соблюдение баланса, заключающегося в употреблении цельных продуктов с высоким содержанием питательных веществ и ограничении провоцирующих воспаление факторов является основополагающей стратегией поддержания жизнеспособного микробиома кишечника, подытожила диетолог.

Ранее Фокус писал о потенциальной смертельной опасности грейпфрутового сока. Исследователи обнаружили доказательства того, что фреш из этого тропического фрукта может оказаться крайне опасным.

Также Фокус писал о том, как употребление картофельного сока может помочь в борьбе с раком. Ученые из Познани обнаружили, что переваривание картофельного сока может помочь при воспалении кишечника и даже в борьбе с онкологическим заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.