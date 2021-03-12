Вірусна загроза. Хроніки пандемії COVID-19 у найяскравіших фото

Рік тому, 12 березня, в Україні оголосили карантин. У добірці Фокуса — фотографії, що показують, як українці справлялися з новими викликами. Хроніки карантину — в документальних фото.

Напередодні карантину: заворушення в Нових Санжарах

[ + – ] Лютого 2020. Заворушення у Нових Санжарах

20 лютого українців, евакуйованих з охопленого епідемією Уханю, привезли в селище Нові Санжари Полтавської області. Місцеві жителі цьому не зраділи: автобуси з приїжджими закидали камінням

На чорний день: карантин і ажіотаж в магазинах

[ + – ] Туалетний папір раптово став дефіцитом Фото: Getty Images

Перші дні карантину ознаменувалися ажіотажним попитом на деякі продукти і товари. Люди запасалися туалетним папером, цукром, гречкою та іншими крупами.

Так переможемо: 9 травня під час пандемії

[ + – ] 9 травня 2020: святкування Дня Перемоги та дезінфекція парку Слави Фото: Getty Images

9 травня після закінчення святкової ходи люди в захисних костюмах продезінфікували територію київського Парку Вічної Слави.

Операція століття — затримання плавця в Києві

[ + – ] 6 квітня 2020. Дюжина поліцейських затримують порушника карантину

6 квітня киянин Валентин Бур'янов уплав дістався до Гідропарку, намагаючись потрапити на закритий через карантин тренажерний майданчик. Порушника затримували 12 поліцейських, що стало приводом для жартів.

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Хроніки карантину: арт-опір

[ + – ] 12 травня. Творчі працівники протестують проти карантину Фото: Getty Images

12 травня у 20 містах України пройшла акція #стопкультурнийкарантин. Працівники сфери креативних індустрій висвітлили небо прожекторами, виступаючи проти карантинних обмежень

Щеплення для президента

[ + – ] 2 березня 2021. Президент Володимир Зеленський отримує щеплення CoviShield Фото: president.gov.ua

2 березня 2021-го під час робочої поїздки до Луганської області Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу препаратом CoviShield, показавши приклад співгромадянам