Вірусна загроза. Хроніки пандемії COVID-19 у найяскравіших фото
Рік тому, 12 березня, в Україні оголосили карантин. У добірці Фокуса — фотографії, що показують, як українці справлялися з новими викликами. Хроніки карантину — в документальних фото.
Напередодні карантину: заворушення в Нових Санжарах
20 лютого українців, евакуйованих з охопленого епідемією Уханю, привезли в селище Нові Санжари Полтавської області. Місцеві жителі цьому не зраділи: автобуси з приїжджими закидали камінням
На чорний день: карантин і ажіотаж в магазинах
Перші дні карантину ознаменувалися ажіотажним попитом на деякі продукти і товари. Люди запасалися туалетним папером, цукром, гречкою та іншими крупами.
Так переможемо: 9 травня під час пандемії
9 травня після закінчення святкової ходи люди в захисних костюмах продезінфікували територію київського Парку Вічної Слави.
Операція століття — затримання плавця в Києві
6 квітня киянин Валентин Бур'янов уплав дістався до Гідропарку, намагаючись потрапити на закритий через карантин тренажерний майданчик. Порушника затримували 12 поліцейських, що стало приводом для жартів.Важливо
Хроніки карантину: арт-опір
12 травня у 20 містах України пройшла акція #стопкультурнийкарантин. Працівники сфери креативних індустрій висвітлили небо прожекторами, виступаючи проти карантинних обмежень
Щеплення для президента
2 березня 2021-го під час робочої поїздки до Луганської області Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу препаратом CoviShield, показавши приклад співгромадянам