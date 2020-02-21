Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая вернулась в санаторий и запостила селфи

Министр говорит, что заселилась, как только согласовали условия ее пребывания

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась в медцентр в Новых Санжарах, где пробудет 14 дней на карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Об этом она написала в Facebook и опубликовала фото из своего номера.

"Итак, я наконец-то нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", – рассказала она.

Скалецкая добавила, что до поздней ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяла условия размещения людей в медцентре. После того, как согласовали условия ее пребывания, министра запустили в зону обсервации.

"Общаюсь с экипажем самолета. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", – написала она.

Напомним, вчера вечером Скалецкая прибыла в Новые Санжары. Она объявила, что пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране", - написала Скалецкая.

Позже в комментарии журналиста она рассказала, что не оставит работу в министерстве и будет его руководить его работой дистанционно.

Сегодня глава медцентра Александр Блинов рассказал, что министр до 2:00 была в санатории, а потом покинула его территорию и ушла общаться с людьми. Для нее подготовили место в отдельном здании.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.