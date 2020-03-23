Иран и Украина договорились расследовать крушение самолета МАУ, несмотря на коронавирус
Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок и посол Ирана в Украине Манучехр Моради на встрече в пятницу согласовали алгоритм взаимодействия, чтобы установить причины, почему был сбит самолет "МАУ" возле Тегерана.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"...подтверждена необходимость осуществления безотлагательного расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности", – сказано в сообщении.
Божок и Моради обсудили отдельные вопросы сотрудничества в условиях пандемии Covid-19, в частности, они договорились проработать совместные меры с целью возвращения домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.
Как ранее писал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Генштаб иранских вооруженных сил Ирана объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки".