Иран и Украина договорились расследовать крушение самолета МАУ, несмотря на коронавирус

Стороны договорились о необходимости осуществления безотлагательной расшифровки черных ящиков

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок и посол Ирана в Украине Манучехр Моради на встрече в пятницу согласовали алгоритм взаимодействия, чтобы установить причины, почему был сбит самолет "МАУ" возле Тегерана.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"...подтверждена необходимость осуществления безотлагательного расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности", – сказано в сообщении.

Божок и Моради обсудили отдельные вопросы сотрудничества в условиях пандемии Covid-19, в частности, они договорились проработать совместные меры с целью возвращения домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.

Как ранее писал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.