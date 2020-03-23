Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации уже в девяти регионах

Политика
Сегодня список пополнили Донецкая, Тернопольская и Черкасская области

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим  чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19. Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Соответствующие решения ранее приняли региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, режим чрезвычайной ситуации введен в девять областях. Первым его ввели в Житомирской и Черновицкой областях. Позже ЧС ввели также в Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, а также в городе Киеве.

Как ранее сообщал Фокус: