Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации уже в девяти регионах

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19. Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Соответствующие решения ранее приняли региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, режим чрезвычайной ситуации введен в девять областях. Первым его ввели в Житомирской и Черновицкой областях. Позже ЧС ввели также в Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, а также в городе Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.