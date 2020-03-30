Кадры и законы для МВФ. Рада собралась на третье за сутки внеочередное заседание

Верховная Рада собралась на третье за сутки внеочередное заседание. Созвано оно по требованию президента Владимир Зеленского.

В повестке дня четыре вопроса:

Назначение Максима Степанова министром здравоохранения

Назначение Сергея Марченко мнистром финансов Украины;

Законопроект о невозврате банков прежним владельцам (депутатский законопроект № 2571, в котором содержатся предложения из аналогичного правительственного законопроекта);

Проект закона о рынке земли

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Но для назначения на их должности Марченко и Степанова не хватило голосов.

Как ранее сообщал Фокус:

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Суть предложенных изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.

Принятие этого законопроекта вместе с земельной реформой - главные требования МФВ для предоставления Украине кредита на 8 млрд долларов.