Кадры и законы для МВФ. Рада собралась на третье за сутки внеочередное заседание
Верховная Рада собралась на третье за сутки внеочередное заседание. Созвано оно по требованию президента Владимир Зеленского.
В повестке дня четыре вопроса:
- Назначение Максима Степанова министром здравоохранения
- Назначение Сергея Марченко мнистром финансов Украины;
- Законопроект о невозврате банков прежним владельцам (депутатский законопроект № 2571, в котором содержатся предложения из аналогичного правительственного законопроекта);
- Проект закона о рынке земли
Напомним, сегодня Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Но для назначения на их должности Марченко и Степанова не хватило голосов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Суть предложенных изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.
- Принятие этого законопроекта вместе с земельной реформой - главные требования МФВ для предоставления Украине кредита на 8 млрд долларов.
- Накануне президент Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать законопроекты. В противном случае, по его словам, Украине грозит спад экономики и даже дефолт.