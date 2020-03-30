Кадры и законы для МВФ. Рада собралась на третье за сутки внеочередное заседание

Политика
Заседание созвано по требованию президента

Верховная Рада собралась на третье за сутки внеочередное заседание. Созвано оно по требованию президента Владимир Зеленского.

В повестке дня четыре вопроса:

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Но для назначения на их должности Марченко и Степанова не хватило голосов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Суть предложенных изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.