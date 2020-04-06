В "СН" рассказали о реакции Зеленского на "пленки Ермака": "Мы честные и ничем таким не занимаемся"

"Пленками Ермака" должны заняться силовики – неприкосновенных в этой ситуации нет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги Народа". Его слова в интервью РБК-Украина приводит глава партии "СН" Александр Корниенко.

"Никаких неприкосновенных нет. Пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации – того пусть и сажают, если есть за что", – сказал Зеленский.

По словам Корниенко, "позиция фракции и партии полностью совпадает с этим" утверждением.

"Президент сделал очень правильный акцент: он и вся наша команда – честная и ничем таким мы не занимаемся. И сама постановка вопроса, что мы должны в чем-то оправдываться – она несправедливая", – добавил он.

Что касается непосредственно Ермака, то глава ОП "в очередной раз аргументированно подтвердил, что отношения к звучащему на пленках не имел".

Также Корниенко поведал, что Ермак раскрыл "некоторые подробности личной истории", но конкретнее ничего не рассказал – не считает, что такие подробности необходимо публично раскрывать.

Затронули и тему вручения повестки нардепу Гео Леросу, который опубликовал пленки.

"Силовикам никаких указаний не делалось, а шесть людей от СБУ на вручении повестки Леросу – это эксцесс исполнителя", – говорит Корниенко.

"Медийности в этой истории уже достаточно, надо бы уже серьезно включаться правоохранителям. Пусть все фигуранты ходят на допросы и дают показания", – добавил глава партии.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".

Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. "Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность".

Часть депутатов от "Слуги народа" публично выступила в поддержку своего коллеги Гео Лероса и призвала правоохранительные органы проверить опубликованную им информацию о возможной торговле госдолжностями Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента.