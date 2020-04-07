В Киеве достроили новый корпус "Охматдета": Зеленский назвал дату открытия

В столице завершили строительство нового лечебно-диагностического корпуса медицинского комплекса "Охматдет".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Охматдет" наконец готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня – ко Дню защиты детей", – написал Зеленский.

По мнению президента, новый корпус "Охматдета" – это прямой пример того, как должна работать "Большая стройка".

"Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", – добавил президент.

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