Венедиктова: Трепак хотел меня подставить с делом Вакарчука

Генпрокурор Ирина Венедиктова говорит, что бывший замглавы ОГПУ Виктор Трепак хотел ее подставить с делом по Вакарчуку.

Об этом Венедиктова рассказала в интервью Украинской правде.

По словам генпрокурора, экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов обратился с заявлением в Госфискальную службу на Вакарчука – якобы тот причастен к финансовым махинациям.

Также она отмечает, что без акта налоговой проверки дело можно открыть только на нардепа, а на нардепа производство открывает только генпрокурор.

Поэтому Трепак якобы и предложил Венедиктовой открыть производство на Вакарчука, а потом – перенаправить его в ГБР.

"А при чем тут ГБР? Тут четко прослеживается ст.366 с пометкой 1, а это – исключительно подследственность НАБУ. Я считала такое предложение либо непрофессионализмом, либо же оно могло быть связано с чем-то еще", – говорит Венедиктова.

На уточняющий вопрос журналиста, намекает ли Венедиктова на то, что ее хотели подставить, генпрокурор ответила утвердительно: "Я думаю, да".

"Но конфликта с Трепаком не было. Мы с ним поговорили. Я сказала о незаконности его предложения. На этом все закончили", – говорит она.

У Виктора Трепака своя версия произошедшего: он говорит, что Венедиктова "в очередной раз лукавит и манипулирует".

По его словам, дело в отношении нардепа Вакарчука открыли уже в Госфискальной службе, что идет вразрез с требованиями УПК, ведь на это уполномочен только генпрокурор.

В связи с этим, и.о. руководителя департамента организации ГФС Тарас Дунас написал рапорт на имя Венедиктовой в котором указал, что дело открыто с нарушениями.

"Я одобрил этот рапорт и занес его Венедиктовой. Она не приняла никакого решения – сказала, чтобы я оставил рапорт у нее", – утверждает Трепак.

Вскоре, продолжает Трепак, на служебном совещании Венедиктовой якобы еще раз объяснили ситуацию с делом по Вакарчуку. Ей предложили самой открыть дело и направить его в ГБР.

"Если это уклонение от уплаты налогов - то расследовать должно ГБР", – объясняет Трепак.

"Но Венедиктова предложила свой вариант: чтобы кто-то из прокуроров зарегистрировал производство по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации), чтобы потом отправить его в НАБУ", – продолжает Трепак.

Но дело против нардепа должен в любом случае открывать генпрокурор, напоминает бывший замглавы ОГПУ.

"Да и из заявления Портнова о преступлении не усматривалось признаков преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК – там речь шла о другом преступлении", – добавил Трепак.

"Не нужно за кого-то прятаться или перекладывать свою ношу и ответственность на другого. Если ты генпрокурор и закон наделяет тебя властными полномочиями – принимай решение", – добавил напоследок Трепак.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины на внеочередном заседании 17 марта.

Трепак был заместителем у генпрокурора Руслана Рябошапки. Должность он получил в октябре 2019 года.