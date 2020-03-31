Трепак уволен с должности замгенпрокурора

Уже бывший заместитель главы ГПУ не согласился с перераспределением полномочий в Офисе генпрокурора

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора. Об этом сам Трепак сообщил в комментарии ZN.UA.

По его словам, он подал заявление об отставке по собственному желанию. Такое решение было принято после того, как Венедиктова отстранила его от всех резонансных дел, которые расследовала СБУ, в том числе от дела о нападении на Екатерину Гандзюк.

"У меня забрали курирование деятельностью двух департаментов, которые осуществляют процессуальное руководство по "делам Майдана", и по делам, которые расследуются следователями СБУ", – сказал Трепак.

Он отметил, что подобное перераспределение полномочий в Офисе генпрокурора является способом воздействия и вмешательства в осуществление полномочий прокурора.

"Перераспределение полномочий между заместителями Генерального прокурора делает невозможным дальнейшее выполнение мной вышеуказанных процессуальных полномочий по таким делам, а следовательно, означает мое фактическое устранение от них в полном объеме", – сообщил Трепак.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила, что согласно новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Алексея Симоненко, а за Трепаком остаются те дела, которые он проводил.

Если он решит уйти, добавила она, это будет его решение, а группа прокуроров в деле остается та же.

Трепак оставался последним членом команды бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, который оставался работать в ведомстве. До этого в отставку подали Виталий Касько и Виктор Чумак.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины на внеочередном заседании 17 марта.

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим заместителем Виктора Трепака в октябре 2019 года.