Венедиктова объяснила отстранение Трепака от дела Гандзюк

Генеральный прокурор заявила, что возможная отставка Трепака – это его решение

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова у себя в Facebook прокомментировала cообщения в СМИ об отстранении заместителя генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела Екатерины Гандзюк

"Все, что я не делаю на сегодняшний день – это разгоняется как "зрада". Для меня важно мнение гражданского общества и я никогда не отвернусь и не промолчу, оставив в воздухе вопросы, которые всех беспокоят", – написала Венедиктова.

Генеральный прокурор заявила, что возможная отставка Трепака – это его решение.

По ее словам, согласно новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Алексея Симоненко, а за Трепаком остаются те дела, которые он проводил. Именно поэтому, Трепак больше не будет вести дело Екатерины Гандзюк.

Если он решит уйти, добавила Венедиктова, это будет его решение, а группа прокуроров в деле остается та же.

Виктор Трепак – последним член команды бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, который остался работать в ведомстве. До этого в отставку подали Виталий Касько и Виктор Чумак.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины на внеочередном заседании 17 марта.

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим заместителем Виктора Трепака в октябре 2019 года.