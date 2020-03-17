И.о. главы Офиса генпрокурора поблагодарил всех за поддержку

Исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Чумак поблагодарил всех за поддержку.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", – написал он.

Напомним, на внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.

"За" проголосовали 269 нардепов.

"Все что можно быстро завершить, будет быстро завершено. У нас нет времени долго разбираться. Будут максимально быстро приняты законные решения", – ответила она на вопрос о будущем резонансных уголовных дел.

Как ранее сообщал Фокус:

5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

Виктор Чумак был назначен назначен и.о. генпрокурора после увольнения с длолжности Руслана Рябошапки.