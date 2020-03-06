Касько уволился из ОГПУ. Исполнять обязанности генпрокурора будет Чумак, – СМИ

2020-03-06 11:19:59

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Рябошапка успел перед своим увольнением подписать заявление об отставке Касько

После увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки подал в отставку его первый заместитель Виталий Касько. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным агентства, Рябошапка подписал заявление об отставке Касько еще до внеочередного заседания Рады.

По данным Українських новин, и.о. генпрокурора назначен замгенпрокурора Виктор Чумак.

Как ранее сообщал Фокус:

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