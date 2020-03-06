Касько уволился из ОГПУ. Исполнять обязанности генпрокурора будет Чумак, – СМИ
2020-03-06 11:19:59
Рябошапка успел перед своим увольнением подписать заявление об отставке Касько
После увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки подал в отставку его первый заместитель Виталий Касько. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По данным агентства, Рябошапка подписал заявление об отставке Касько еще до внеочередного заседания Рады.
По данным Українських новин, и.о. генпрокурора назначен замгенпрокурора Виктор Чумак.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. "За" проголосовали 263 народных депутатов. "Слуга народа" дала 179 голосов, ОПЗЖ – 36, депутатская группа "За майбутне" – 15 , "Довира" – 16, внефракционные - 17.
- Перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что Рябошапка – хороший специалист, но не показал результат.
- В "Слуге народа" на должность генпрокурора предлагают члена фрации Сергея Ионушаса. Сам нардеп говорит, что решение этого вопроса зависит исключительно от президента.
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