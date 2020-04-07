У Зеленского назвали плюсы переноса КСУ в Харьков: Там много юристов и научные форумы

В Харькове – большая концентрация ученых-правоведов, поэтому перенос КС именно в этот город - "абсолютно обоснованное предложение".

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский, передает Интерфакс-Украина.

"Харьков – давняя юридическая столица Украины, с мощным интеллектуальным потенциалом. Там хорошие традиции проведения юридических научных форумов. Поэтому перенос КС именно туда – абсолютно обоснованное предложение", – считает Вениславский.

Также депутат рассказал, мол накануне принятия судом важных решений некоторые судьи систематически ездят на аудиенции к чиновникам, олигархам и криминальным авторитетам.

Поэтому перенос КСУ поможет дистанцировать его от различных политических сил, уверен Вениславский.

"А нынешнее помещение КС можно будет предложить рассмотреть президенту Зеленскому как один из возможных вариантов расположения нового Офиса президента", – добавил нардеп.

Вчера стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Татьяна Третьякова подала в Раду законопроект, которым предлагается перенести Конституционный суд Украины в Харьков.

Среди других предложений нардепа – отправлять всех судей в отпуск одновременно: "Ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности предоставляется всем судьям Конституционного суда одновременно".

Как ранее сообщал Фокус:

11 октября Окружной админсуд Киева признал незаконным решение Конституционного суда о лишении Станислава Шевчука должности судьи КСУ.

15 октября Станислав Шевчук принес в КСУ заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя на основании решения ОАСК.

Но в КСУ отказались пускать Шевчука на рабочеее место – на решении ОАСК о его восстановлении в должности нет гербовой печати.