ГБР проводит обыск у Татьяны Черновол по делу о поджоге офиса Партии Регионов в 2014 году

Рано утром в пятницу, 10 апреля, сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками к бывшему нардепу Татьяне Черновол.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Спецназ ГБР пришел ко мне по делу Майдана", – написала она, опубликовав фото сотрудников ГБР у себя во дворе.

Обыски проходят в ее доме под Киевом в селе Гора Бориспольского района.

Черновол также опубликовала постановление об обыске. В документе говорится, что она якобы причастна к поджогу дома на улице Липской в 2014 году..

По данным следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неизвестными лицами устроили поджог офиса Партии регионов на улице Липской, 10, в результате которого погиб Владимир Захаров. В частности, документе говорится, что она, осознавая, что в здании могут находиться люди, подстрекала к его поджоге, а потом сама помогла его устроить.

"Чорновол Т. М. подняла защитный металлопластиковый ролет одного из окон, а неустановленное досудебным расследованием лицо мужского пола через указанное окно вбросило в здание емкость с горючей смесью", – указано в постановлении.

В результате возник пожар, жертвой которого стал сотрудник офиса. Его тело нашли в коридоре первого этажа.

В ходе обыска у Черновол могут быть изъяты личные вещи.

"Проводятся обыски, в результате которых должны быть изъяты некие материалы, компьютерная техника, одежда, то есть все, что может указывать на причастность Татьяны Черновол к тем событиям", – говорится в сообщении.

Об обысках в доме у Черновол сообщил в Facebook и нардеп от Европейской солидарности Николай Княжицкий.

"ГБР сейчас обыскивает дом Татьяны Черновол. Татьяна живет под Киевом в родительском доме с двумя детьми. Обыскивают Таню по делу Майдана", – написал Княжицкий.

Он также отметил, что обыск начался рано утром в пятницу.

"Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила", – уточнил нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

В Государственном бюро расследований сформировано специальное следственноге подразделение по расследованию дел Майдана.