В ГБР сформировано спецподразделение по делам Майдана

Бюро согласовало перевод 32 кандидатов из Генпрокуратуры в ГБР

Государственное бюро расследований завершило формирование специального следственного подразделения по расследованию дел Майдана. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом, формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана" завершено", – говорится в сообщении.

"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", – заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Ранее расследованием "дел Майдана" занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Однако с 20 ноября прокуратура утратила полномочия на расследование уголовных производств, и управление Горбатюка было расформировано. Дела Майдана, которые расследовала ГПУ, будут распределены между ГБР, Национальной полицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.

Во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.

2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора ГБР.