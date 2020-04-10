ГБР предъявило Татьяне Черновол подозрение в умышленном убийстве

Народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Отмечается, что следователи ГБР сообщили Черновол о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня с утра следователи ГБР пришли с обыском к Черновол по делу о поджоге офиса Партии Регионов в 2014 года, в результате которого в результате которого погиб инжинет Владимир Захаров.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, экс-нардепу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В свою очередь сама Черновол отметила, что ей сообщили о подозрении в совершении преступлений по 8 статьям. Об этом она рассказала в трансляции "Европейской солидарности".

"В половине из них наказание что-то там от 5 до 15 лет. Это политические репрессии. Это дело за Майдан. Против меня как против активистки Майдана", – сказала экс-депутат.

По словам Черновол, у нее изъяли одежду, которую она носила во время "Революции Достоинства", а именно 18 февраля 2014 года. Это куртка, каска и рюкзак. Также, по словам экс-депутата, у нее забрали оружие и телефон.

"Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Далее у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и его не имели права забирать ... У меня здесь живет большая семья, много вещей – обыскивали везде: и подвал, и погреб", – рассказала она.

Народный депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий отметил, что при обыске был нарушен закон: изъяли не только одежду, но и лично Черновол осматривали, вопреки постановлению суда, а также вручили подозрение дома, а не в кабинете следователя.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Те, кто таким образом действует, долго на должности не задерживались. Я надеюсь, что это не инициатива Зеленского, а инициатива российских агентов ГБР, которые хотят сделать все, чтобы Зеленский слетел с должности максимально быстро... Я прошу власти действовать мудро и не нарушать закон так нагло".

Кроме того, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, вспоминая события 2014 года, написал у себя в Facebook: "Преследование Татьяны Черновол за события, происходившие 18 февраля 2014 – это попытка переписать историю Украины, опорочить и унизить Революцию Достоинства, победу и достижения которой признал весь цивилизованный мир".

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