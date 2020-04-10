Полиция подозревает жену Кожары в ложных показаниях, ей грозит до 5 лет тюрьмы

Полицейские обвинили в ложных показаниях жену бывшего главы МИД Леонида Кожары, которая давала показания по делу об убийстве экс-гендиректора "Интера" Сергея Старицкого, сообщает пресс-служба Нацполиции.

После того, как супруга Кожары – Марина Козерод – дала показания, полицейские провели следственные действия и заявили, что она соврала. Следственный эксперимент прошел после того, как правоохранители проанализировали стенограмму выступления женщины в суде и нашли ряд несоответствий с материалами следствия.

По словам Козерод, пистолет был в руках погибшего, она подошла к нему и попыталась отобрать оружие. Во время борьбы прозвучал выстрел и гость упал на пол. Кожары, по словам женщины, в этот момент вообще не было в комнате.

"В присутствии адвокатов, судебно-медицинского эксперта и правоохранителей подозреваемая воссоздала события того вечера. После этого эксперты пришли к выводу, что жене Кожары неизвестны все обстоятельства убийства и поэтому она не может быть к нему причастна", – говорят в полиции.

Козерод уже сообщили о подозрении по ч.2 ст.384 УК (введение уполномоченного органа в заблуждение). За неправдивые показания ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 21 февраля в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий.

25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

26 марта жена Леонида Кожары призналась в убийстве экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.