Камера видеонаблюдения засняла убийство хирурга в Киеве (видео 18+)

Сам Андрей Сотник пытался скрыться от стрелка

В сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент убийства пластического хирурга Андрея Сотника.

Видео опубликовал Telegram-канал Los Solomas.

Убийца бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам Сотник пытался скрыться от стрелка.

Напомним, в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. СМИ сообщили, что убит Андрей Сотник, 1977 года рождения. Он работал в одной из частных клиник пластическим хирургом.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году было зафиксировано наименьшее количество совершенных тяжких преступлений за годы независимости. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В 2019 году киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов. Больше всего из них касались Соломенского района.