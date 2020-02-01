Водолазы и правоохранители так и не нашли других останков тела

В субботу днем, 1 февраля, в Киева рыбаки выловили из реки Днепр жуткую находку. В воде они нашли человеческую голову.

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что в устье Собачьем в воде обнаружена человеческая голова. Она была завернута в пакет. На место находки направили водолазов ГСЧС для обследования акватории залива.

По предварительным данным, голова принадлежала мужчине в возрасте около 60-70 лет.

По фотографии видно, что голова длительное время находилась в воде. Лица уже практически нет. Личность погибшего пока не установлена.

Водолазы и правоохранители полностью обследовали прилегающую территорию, но других останков тела так и не нашли.

Фото: kiev.informator.ua

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины, уточнили на странице полиции Киева в Facebook.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году было зафиксировано наименьшее количество совершенных тяжких преступлений за годы независимости. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В 2019 году киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов. Больше всего из них касались Соломенского района.