Назван самый криминальный район Киева: 59 319 вызовов полиции за год

2020-01-13 18:58:10

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За 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов

Столичный Соломенский район признан самым криминальным районом Киева.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, которая опубликовала статистику вызовов экипажей полиции за прошлый год на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов, которые поступили им через службу 102.

криминальный район, Киев

Статистика вызовов по районам:

Соломенский район – 59319;
Дарницкий район – 59133;
Днепровский район – 58082;
Деснянский район – 57918;
Святошинский район – 56884;
Голосеевский район – 52082;
Оболонский район – 51061;
Шевченковский район – 50568;
Подольский район – 44996;
Печерский район – 44728;
Автодорога М-01 – 5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

Как ранее сообщал Фокус:

 

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