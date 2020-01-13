Назван самый криминальный район Киева: 59 319 вызовов полиции за год
2020-01-13 18:58:10
За 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов
Столичный Соломенский район признан самым криминальным районом Киева.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, которая опубликовала статистику вызовов экипажей полиции за прошлый год на своей странице в Facebook.
Отмечается, что за 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов, которые поступили им через службу 102.
Статистика вызовов по районам:
Соломенский район – 59319;
Дарницкий район – 59133;
Днепровский район – 58082;
Деснянский район – 57918;
Святошинский район – 56884;
Голосеевский район – 52082;
Оболонский район – 51061;
Шевченковский район – 50568;
Подольский район – 44996;
Печерский район – 44728;
Автодорога М-01 – 5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).
Как ранее сообщал Фокус:
- Киевские правоохранители составили перечень правонарушений, совершенных во всех районах столицы за первое полугодие 2018 года. Наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Шевченковском и Соломенском районах: 5421 и 4256 инцидентов.
- Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов планеты, составленный сервисом Numbeo за 2018. В рейтинге преступности за 2018 год Киев занимает 130 место с индексом 47,9 (индекс безопасности 52,1), Харьков на 139 месте с индексом 46,77 (индекс безопасности 53,23), Львов - 207 место с индексом 39,92 (индекс безопасности (60,08).
- Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с нынешней криминальной обстановкой в Одессе впредь мириться невозможно. Он назвал Одессу новой "криминальной столицей" Украины.