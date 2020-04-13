"Слуга народа" нашла способ, как передать свое госфинансирование на борьбу с COVID-19

Средства из госбюджета, которые в этом году должна получить партия "Слуга народа", отправят на борьбу с коронавирусом. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

Кравчук объяснила, что в законопроекте об изменениях госбюджет, который сегодня приняла рада, прописали, чтоь партия может добровольно отказаться от бюджетных денег, причем на разный срок: на один, два или три квартала, либо же на весь бюджетный год. Ранее же партии могли отказываться от бюджетных денег в формате "раз и навсегда".

Соответствующее заявление с отказом партия должна подать в НАПК.

"Таким образом, "Слуга народа" перечислит часть госфинансирования в бюджет на законных основаниях – это 70 млн грн в этом году", – говорит Кравчук.

При этом, в пресс-службе "СН" отмечают, что принятый закон не позволяет вернуть бюджетные деньги, которые партия уже получила в текущем квартале или году. "Но мы найдем формат, при котором отправим уже полученные деньги на нужды медиков", – добавила замглавы фракции.

Также важно, что после подачи заявления в НАПК госфинансирование партии прекращается со следующего квартала или года.

В текущем году на финансирование партий, прошедших в парламент, из бюджета выделено 283,5 млн грн. "Слуга народа" должна была получить из этой суммы 140,5 млн грн. Учитывая, что финансирование за первый квартал партии уже выделили, в текущем году она должна получить еще 105,4 млн грн. Таким образом, партия может отказаться от финансирования за третий и четвертый квартал (70 млн грн).

Напомним, в начале марта партия "Слуга народа" заявила, что отказалась от госфинансирования на 2020 года.

Позже журналисты из Bihus.Info рассказали, что заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в НАПК, в компетенции которого принимать такое решение. Кроме того, согласовать такой отказ только на год не позволяет закон. Глава партии Александр Корниенко подтвердил затруднения с переводом денег, но заверил, что партия от своей идеи не отказывается и сейчас ищет пути выхода из правовой коллизии.

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