Черновол пришла на допрос в ГБР, но отказалась давать показания

Экс-нардеп Татьяна Черновол пришла на допрос в ГБР по делу о гибели инженера Владимира Захарова, который погиб во время пожара в офисе Партии Регионов на улице Липской 18 февраля 2014 года. При этом показания она давать отказалась.

"Сейчас на допросе в ГБР. Воспользовалась своим правом не давать показания, чтобы они не были использованы против активистов и лидеров Майдана в случае отмены закона об амнистии", - написала она в Facebook.

Перед этим Черновол опубликовала сообщение Печерского райсуда, в котором говорится, что следователь ГБР просит избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также она уточнила, что подозрение ей выдвинуто только по статье об умышленном убийстве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Юридически мне ничего не угрожает… я ни коим образом не причастна к смерти этого человека", – подчеркнула Черновол.

Ранее Черновол говорила, что ее могут взять под стражу и сразу после допроса отвезти в суд.

В ГБР эту информацию отрицают.

"Задержание Черновол после объявления сообщение о подозрении в отсутствие разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

В ведомстве также отрицают, что к делу в отношении Черновол причастен замдиректора ведомства Александр Бабиков, который ранее представлял в судах Виктора Януковича.

"Первый заместитель директора ГБР Бабиков в соответствии со ст. 3 Уголовного процессуального кодекса Украины не является руководителем органа досудебного расследования, не может принимать процессуальные решения и влиять на ход расследования уголовного производства в отношении Черновол. С момента создания Управления по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований, оно подчиняется и.о. Директору ГБР Соколову", - говорится в сообщении.

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