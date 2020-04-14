Депутаты придумали, как ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта

На подкомитете Верховной Рады по вопросам банковской деятельности нардепы решили не рассматривать каждую правку по "антиколомойскому" законопроекту отдельно.

Об этом в Facebook пишет замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Рассматривали только порядок дальнейшего обсуждения законопроекта. Решили, что 16585 правок нет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу", – пишет Железняк.

Поэтому депутаты решили выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта и проводить по ним голосование. Всего таких абзацев в проекте насчитывается 63.

По словам Железняка, такая процедура голосования на профильном комитете по вопросам финансовой политики может занять 21 час. Таким образом, говорит нардеп, на второе чтение законопроект могут согласовать уже к среде, 21 апреля.

"Учитывая, что предварительно комитет назначен на следующий вторник, на 10 часов, где-то утром в среду из Zoom'а комитета должен пойти белый дым вместе с решением комитета ко второму чтению", – пишет Железняк.

Вчера глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко что депутаты могут принять изменения в регламент Рады для ускоренного голосования по законопроекту о банках. В то же время, подписать эти изменения, вероятно, получится только после Пасхи.

"Есть подозрение, что изменения в регламент заблокируют постановлением, как заблокировали "землю". Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать", - объяснил Корниенко.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.