Стерненко принес в НАБУ заявление на генпрокурора Венедиктову

Активист Сергей Стерненко подал в НАБУ заявление на генпрокурора Ирину Венедиктову – она якобы не задекларировала часы стоимостью $10 300.

Об этом Стерненко сообщил у себя в Facebook.

Также Стерненко утверждает, что Венедиктова не указала в своей декларации, что она – якобы соосновательница и член общественной организации "Харьковский правовой центр".

Среди других основателей центра якобы числятся ее муж Денис Колесник. Сейчас он работает в департаменте киберполиции Нацполиции. Третий сооснователь, по словам Стерненко, – судья Верховного суда Сергей Бурлаков.

Также активист добавил, что "на днях Венедиктову ждет еще один сюрприз".

Недавно сама Венедиктова дала интервью УП, в котором она заявила, что Стерненко "в любом случае" получит подозрение: либо по ст.115 (умышленное убийство), либо по ст.118 (убийство по самозащите) УК.

"Это дело для меня, как для генпрокурора, резонансно, ведь это дело по активистам и ситуации по защите активистов", – заявила Венедиктова.

Стерненко – бывший руководитель одесской ячейки "Правого сектора". Он проходит по делу о поножовщине, произошедшей больше года назад на одесском Фонтане.

В конце сентября 2019 года Стерненко якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал: активист убил человека, который якобы не представлял для него угрозы.

У самого активиста другая версия событий. Он говорит, что на него напали, а он защищался и в ходе самообороны смертельно ранил одного из двух нападавших.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле прошлого года Стерненко подавал в суд на экс-замглавы АП Януковича Андрея Портнова и телеканал NewsOne.