Лерос рассказал о схеме, выявление которой якобы стоило Уманскому должности главы Минфина

Нардеп Гео Лерос заявил, что написал в НАБУ заявление по коррупции в Госналоговой службе. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По словам Лероса, выявление этой схемы, очевидно, стоило бывшему министру финансов Игорю Уманскому должности.

Схема, во главе которой, как утверждает депутат, стоял глава ГНС Сергей Верланов, заключалась в том, что крупный бизнес якобы получал возможность за "отказы" не платить НДС.

Лерос утверждает, что схема начала действовать с июня прошлого года. Крупные компании якобы должны были заплатить от 0,5 до 1% от суммы оборота и им гарантировалась "бесперебойная работа".

Нардеп утверждает, что за декабрь 2019 года доход злоумышленников от такой схемы составил 259,8 млн грн. За 8 месяцев госбюджет Украины якобы потерял 25,5 млрд грн.

При этом, "деятельность группировки носит четкий системный характер и имеет тенденцию к увеличению потерь госбюджета", отмечает Лерос.

Также Лерос добавил, что у Уманского якобы состоялся разговор и с премьером Денисом Шмыгалем, и с главой ОП Андреем Ермаком по поводу описанной схемы. Позже Ермак якобы поставил ультиматум Уманскому: или он "забывает" об этой истории, или уходит с должности.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".

Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. "Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность".

Часть депутатов от "Слуги народа" публично выступила в поддержку своего коллеги Гео Лероса и призвала правоохранительные органы проверить опубликованную им информацию о возможной торговле госдолжностями Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента.