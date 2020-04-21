В новый внутренний чат "СН" не пригласили "группу Коломойского", – СМИ

Депутатов от "Слуги народа", которые могут быть лояльны бизнесмену Игорю Коломойскому, не пригласили в новый внутренний чат фракции.

Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на источники в руководстве фракции "СН".

По данным издания, в новом чате фракции якобы отсутствуют нардепы Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий и другие из т.н. "группы Коломойского".

Бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram написал, что исключение Дубинского и Бужанского может быть связано с якобы фейковым сообщением другого нардепа от "СН" Никиты Потураева, в котором тот в грубой форме якобы требовал удалить тех же Дубинского и Бужанского из чата "СН".

Дело в том, что скрин "фейкового" сообщения Потураева появился на Telegram-канале "Темный рыцарь", который связывают с нардепом Дубинским.

"Публикация и разгонка депутатами Дубинским и Бужанским фейкового поста Никиты Потураева вылезла им боком. Отныне Дубинский, Бужанский и вся "группа Коломойского" исключены из коммуникации фракции “Слуга народа”, – пишет Лещенко.

Дубинский в Facebook уже написал пост по поводу "исключения" его из чата фракции и прикрепил к нему скрин с тестовым сообщением, якобы сделанном в чате "СН".

Кроме Дубинского и Бужанского, по словам Лещенко, в новый чат "СН" не позвали и депутата Ольгу Василевскую-Смаглюк, которая внесла 1,6 тыс. правок к "антиколомойскому законопроекту".

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