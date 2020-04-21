В новый внутренний чат "СН" не пригласили "группу Коломойского", – СМИ
Депутатов от "Слуги народа", которые могут быть лояльны бизнесмену Игорю Коломойскому, не пригласили в новый внутренний чат фракции.
Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на источники в руководстве фракции "СН".
По данным издания, в новом чате фракции якобы отсутствуют нардепы Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий и другие из т.н. "группы Коломойского".
Бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram написал, что исключение Дубинского и Бужанского может быть связано с якобы фейковым сообщением другого нардепа от "СН" Никиты Потураева, в котором тот в грубой форме якобы требовал удалить тех же Дубинского и Бужанского из чата "СН".
Дело в том, что скрин "фейкового" сообщения Потураева появился на Telegram-канале "Темный рыцарь", который связывают с нардепом Дубинским.
"Публикация и разгонка депутатами Дубинским и Бужанским фейкового поста Никиты Потураева вылезла им боком. Отныне Дубинский, Бужанский и вся "группа Коломойского" исключены из коммуникации фракции “Слуга народа”, – пишет Лещенко.
Дубинский в Facebook уже написал пост по поводу "исключения" его из чата фракции и прикрепил к нему скрин с тестовым сообщением, якобы сделанном в чате "СН".
Кроме Дубинского и Бужанского, по словам Лещенко, в новый чат "СН" не позвали и депутата Ольгу Василевскую-Смаглюк, которая внесла 1,6 тыс. правок к "антиколомойскому законопроекту".
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце прошлого месяца в КИУ сообщали, что в марте показатели голосований "монобольшинства" существенно ухудшились.
- Всего в марте было принято 25 законодательных актов. Только за семь из них проголосовало 226 и более депутатов "Слуги Народа" (70% последних решений Рады "СН" провалила).