Монобольшинство не работает. "Слуга народа" в марте провалила голосование за 70% решений Рады

Всего в марте было принято 25 законодательных актов. Только за 7 из них проголосовало 226 и более депутатов "Слуги Народа"

В течение последнего месяца существенно ухудшились показатели голосований монобольшинства. Депутаты "Слуги Народа" стали чаще проваливать голосования, не обеспечивая 226 "за".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Всего в марте было принято 25 законодательных актов. Только за семь из них проголосовало 226 и более депутатов "Слуги Народа". Таким образом, депутаты монобольшинства фактически провалили голосование 70% последних решений Рады.

К примеру, за постановление Верховной Рады о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке проголосовали всего 179 депутатов "Слуги Народа", за увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов – 187, за назначение Максима Степанова министром здравоохранения – 195, за "антиколомойский закон" – 198, за увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения – 201, за назначение Сергея Марченко министром финансов – 212, за назначение Игоря Петрашко министром экономики – 217, за закон об открытии рынка земли – 206.

В то же время 226 "за" от "Слуги народа" удалось обеспечить во время голосований за отставку правительства Алексея Гончарука и увольнения членов Кабмина (240 и 242 "за"), назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины и формирования нового состава правительства (242 и 228 "за").

Кроме того "слуги" проголосовали за назначение Андрея Тарана министром обороны (239 "за") и назначения Дмитрия Кулебы министром иностранных дел (242 "за").

"В состав фракции "Слуга народа" входит 248 народных депутатов, которые имеют статус монобольшинство. Однако, как показывает мониторинг КИУ, реально голосует меньшее количество человек. В течение марта "Слуга народа" лишь 7 раз смогла собрать необходимые 226 "за". И, если раньше это выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить о систематической проблеме в работе монобольшинства. При этом голосов не хватало за важные кадровые назначения, и без помощи от других фракции эти решения просто не было бы приняты", – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

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