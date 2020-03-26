"Слуга народа" отказалась от 105,4 млн грн госфинансирования

Партия просит направить эту сумму в стабилизационной фонд для борьбы с коронавирусом

Партия "Слуга народа" отказалась от госфинансирования на 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Главы партии Александра Корниенко попросил перенаправить всю сумму бюджетного финансирования "Слуги народа" в стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются с пандемией коронавируса.

"Слуга народа" также призывает все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же. Ведь общая сумма, направляемая законом на деятельность партий, составляет 212,6 млн грн (за оставшиеся три квартала 2020 года, - ред.)", - говорится в сообщении.

В партии добавили, что средства для существования у нее все равно останутся, поскольку она получила возмещение расходов на парламентскую компанию и госфинанисирование за первый квартал 2020 года.

Отметим, что в 2020 году на финансирование партий, прошедших в парламент, выделено 283,5 млн грн. "Слуга народа" должна была получить из этой суммы 140,5 млн грн. Учитывая, что финансирование за первый квартал партии уже выделили, в текущем году она должна получить еще 105,4 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин сейчас готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн. Сейчас соответствующие меры обсуждаются с фракциями Верховной Рады.