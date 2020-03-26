Нацбанк: "кредитные каникулы" на время карантина – это не прощение долгов
2020-03-26 12:19:00
В НБУ сообщили, что проценты начисляются а оплатить их можно после карантина. Но догововариваться об этом нужно отбельно с банком
Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала, что "кредитные каникулы – это не прощение долгов".
Об этом сообщила Рожкова сообщила на странице НБУ в Facebook.
"Это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их", – говорит она.
По ее словам, банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами.
"То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина", – сообщила она.
"О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это нужно дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса", – добавила Рожкова.
Она сообщила, что около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать.
По ее словам, приостановлена работа только тех отделений, которые находятся в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов.
"Количество клиентов в отделениях сократилось в разы. Некоторые банки уже прислушались к рекомендациям НБУ – разрешают вход только в защитных масках и проверяют температуру посетителям. "Опорные" отделения банков работают. Приостановлена работа только отделений в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов. Около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать", – сообщила она.
По ее словам, в отделения позволяют вход только в защитных масках и проверяют температуру посетителям.
Рожкова добавила, что банкоматы достаточно пополнены наличными, проблем с работой нет.
По словам замглавы НБУ, банки должны правильно говорить о причинах отсутствия наличности.
"Национальный банк не вводил никаких валютных ограничений. Недостаток наличных произошел из-за логистического сбоя доставки валюты в Украину. Но НБУ уже получил из-за границы партию наличного доллара, которая нужна для подкрепления касс банков", – сообщила она.
Напомним, Нацбанк разъяснил условия работы банковской системы в условиях карантина из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям (обменникам, ломбардам и т.д.) предоставлять свои услуги во время карантина.
- Глава МВД Арсен Аваков предлагает срочно пересмотреть госбюджет, провести его секвестр (сокращение расходов) и увеличить его дефицит на 200 млрд грн для борьбы с коронавирусом.