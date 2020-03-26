Нацбанк: "кредитные каникулы" на время карантина – это не прощение долгов

В НБУ сообщили, что проценты начисляются а оплатить их можно после карантина. Но догововариваться об этом нужно отбельно с банком

Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала, что "кредитные каникулы – это не прощение долгов".

Об этом сообщила Рожкова сообщила на странице НБУ в Facebook.

"Это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их", – говорит она.

По ее словам, банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами.

"То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина", – сообщила она.

"О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это нужно дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса", – добавила Рожкова.

Она сообщила, что около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать.

По ее словам, приостановлена работа только тех отделений, которые находятся в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов.

"Количество клиентов в отделениях сократилось в разы. Некоторые банки уже прислушались к рекомендациям НБУ – разрешают вход только в защитных масках и проверяют температуру посетителям. "Опорные" отделения банков работают. Приостановлена работа только отделений в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов. Около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать", – сообщила она.

По ее словам, в отделения позволяют вход только в защитных масках и проверяют температуру посетителям.

Рожкова добавила, что банкоматы достаточно пополнены наличными, проблем с работой нет.

По словам замглавы НБУ, банки должны правильно говорить о причинах отсутствия наличности.

"Национальный банк не вводил никаких валютных ограничений. Недостаток наличных произошел из-за логистического сбоя доставки валюты в Украину. Но НБУ уже получил из-за границы партию наличного доллара, которая нужна для подкрепления касс банков", – сообщила она.

Напомним, Нацбанк разъяснил условия работы банковской системы в условиях карантина из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям (обменникам, ломбардам и т.д.) предоставлять свои услуги во время карантина.