Дело "ПриватБанка". Решение суда в пользу Суркисов может стоить Украине 29 млрд грн, – Венедиктова

Решение суда в пользу братьев Суркисов по делу "ПриватБанка" может стоить Украине еще 29 млрд грн. Об этом в своем видеообращении рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

По словам Венедиктовой, будущее решение суда по делу свянных с "ПриватБанком" лиц будет иметь характер прецедента.

"Это дело – не просто спор. Представленное судом решение будет иметь большое значение для формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией "ПриватБанка". Этот иск – только капля в море среди аналогичных исков", – говорит она.

Таким образом, говорит генпрокурор, если суд признает братьев Суркисов не связанными с "ПриватБанком" лицами, другие аналогичные иски тоже могут приниматься в пользу истцов, а не государства.

"И общая сумма требований по таким делам составляет еще свыше 29 млрд грн", – уточняет Венедиктова.

Сейчас Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. Сейчас это дело слушается в Верховном суде. Если суд примет их сторону, будут все основания отменить конвертацию их денег в капитал ПриватБанка по процедуре bail-in.

Что касается самой процедуры bail-in, то по словам генпрокурора - это "не наказание или санкции", а меры, призванные стимулировать владельцев банка и связанных с банком лиц не "обнулять" активы и удерживать банк на плаву.

"Процедура конвертации депозитов в акции – новая для нашей банковской системы, но ее эффективно применяют в других европейских странах", – отмечает также Венедиктова.

"К тому же, истцы (Суркисы, – ред.) не последовательны в вопросе связанности с банком: в разных судебных делах они занимают кардинально разные позиции", – добавила напоследок генпрокурор.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля стало известно, что Приватбанк подал на Кипре новый иск против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $5,5 млрд. Иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из банка, которые были проведены с 2013 по 2016 годы.