Языковой омбудсмен обвинила Кабмин в бездействии и подала в отставку

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова подала в отставку. Об этом она сообщила агентству Интерфакс-Украина.

"Написала заявление по собственному желанию", – сказала Монахова.

Мотивы своего решения она объяснила в интервью Opinion.

"Японяла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - заявила она.

По ее словам, такое решение она приняла из-за отстуствия финансирования и бездействия Кабмина. Монахова утверждает, что из-за пробелов в законе и сопротивления правительства ей до сих пор не удалось создать секретариат уполномоченного, а без этого казначейство не выделяет финансирование и не платит ей зарплату.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье", – пожаловалась Монахова.

Она подсчитала, что за это время потратила на работу 30 тысяч гривен. И теперь имеет полное право праздновать День волонтера, иронизирует Монахова.

"У меня было долгое терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли", – сказала Монахова.

Она добавила, что обращалась за помощью в Офис президента, но ее там проигнорировали.

"В представлении людей, далеких от политики (я и сама так раньше думала), если тебя назначили на высокую должность, перед тобой открываются все двери. Оказалось, что у меня есть пропуск только в Кабмин", – сказала Монахова.

По ее словам, просто так зайти в ВРУ или Администрацию президента она не может: надо предварительно связаться со службой президента, они выпишут пропуск для пункта пропуска на входе.

"Я обращалась к представителям Администрации президента, но мои обращения были тотально проигнорированы. Какая причина – то ли потому, что я не из их политической силы, не "из команды Зеленского", то ли просто они не собирались заниматься языковой политикой – не знаю. К Зеленскому я так и не попала", – сказала Монахова.

Как ранее сообщал Фокус:

Монахова была назначена на должность уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября 2019 года. До этого она была заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.