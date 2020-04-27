Верховный суд пойдет к Венедиктовой из-за давления соцсетей и СМИ по делу ПриватБанка

Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о связанных с "ПриватБанком" лицах из-за давления соцсетей и СМИ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам представителя суда, суд будет обращаться по этому поводу к Офису генпрокурора и Высшему совету правосудия.

"В связи с тем, что в последние дни на судей Большой палаты осуществляется давление через СМИ и интернет-сети, Большая палата Верховного суда решила обратиться к Генеральной прокуратуре Украины и в Высший совет правосудия с соответствующими заявлениями, поэтому рассмотрение дела сегодня отложено. Это определенные статьи, комментарии в соцсетях, в средствах массовой информации", – прокомментировала ситуацию журналистам пресс-служба Верховного суда.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что решение суда в пользу братьев Суркисов по делу "ПриватБанка" может стоить Украине еще 29 млрд грн.

"Это дело – не просто спор. Представленное судом решение будет иметь большое значение для формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией "ПриватБанка". Этот иск – только капля в море среди аналогичных исков", – говорит она.

Таким образом, если суд признает братьев Суркисов не связанными с "ПриватБанком" лицами, другие аналогичные иски тоже могут приниматься в пользу истцов, а не государства.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. Сейчас это дело слушается в Верховном суде. Если суд примет их сторону, будут все основания отменить конвертацию их денег в капитал ПриватБанка по процедуре bail-in.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля стало известно, что Приватбанк подал на Кипре новый иск против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $5,5 млрд. Иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из банка, которые были проведены с 2013 по 2016 годы.