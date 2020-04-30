"Слуга народа" Андрей Холодов перед закрытием границы выехал на Кипр и до сих пор не вернулся, – СМИ
Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов выехал из Украины на Кипр после призыва президента Владимира Зеленского ко всем украинцам вернуться в страну и до сих пор не вернулся.
Об этом говорится в расследовании "Схем".
Холодов – замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
В Ларнаку депутат якобы вылетел 15 марта, а обращение Зеленского к украинцам вышло двумя днями ранее – 13 марта. 17 марта было ограничено авиасообщение. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну на авто.
С тех пор, утверждают журналисты, Андрей Холодов так и не вернулся в Украину, хотя уже прошло пять внеочередных заседаний Рады.
Также Андрей Холодов пропустил заседание своего 30 марта, а в следующих заседаниях принимал участие в режиме онлайн.
По состоянию на 29 апреля, Андрей Холодов так и не вернулся в Украину, говорится в расследовании. По данным журанлистов, у депутата в Лимасоле - имение. В этом же имении до недавнего времени якобы была зарегистрирована кипрская фирма-владелец киевских МАФов.
Андрей Холодов возле своего именя на Кипре в ноябре 2019 года
Как ранее сообщал Фокус:
- Из недавнего расследования Bihus.Info стало известно, что во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.
- Посетителями ресторана оказались нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от "СН" Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер "Метинвеста" Виталий Кисель, первый замглавы ОП Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский.
- Сам Тищенко позже объяснил, что ресторан "Велюр" используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева".