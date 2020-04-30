В деле убийства сына депутата Соболева – новый подозреваемый. Он уже в международном розыске
Еще одному фигуранту дела об убийстве трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслав Соболева сообщили о подозрении. Подозреваемого обвъявили в международный розыск.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей – благодаря этому правоохранители могут задержать его на территории другой страны.
Сейчас уже шестерым фигурантам сообщили о подозрении. Четыре из них арестованы, остальные двое – в международном розыске.
В феврале 2020 года депутат Соболев заявлял, что на него и его семью готовится новое покушение.
Также он обратился к президенту Зеленскому с предложением поделиться имеющейся у него информацией, которая должна помочь "предотвратить много новых смертей"
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
- Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.
- Позже стало известно, что подозреваемые в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына воевали на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков также заявил, что убийца сына Соболева – Андрей Лаврега – ветерана АТО и ему пообещали заплатить $21 тыс. долларов за "работу".