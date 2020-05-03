Украинский посол предложил пари экс-канцлеру Германии, что Крым вернется в Украину

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари, что аннексированный Россией Крым вернется в Украину. Об этом сообщает Укринформ.

Это произошло после того, как Шредер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel предложил снять санкции с России потому что они, якобы, неэффективны. Он также заявил, что Россия ни при каком президенте не вернет Крым Украине.

Интервью Шредера украинский дипломат расценил как "вопль отчаяния" и предложил ему пари, что Крым снова будет в составе Украины еще при его жизни.

"Что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", – прокомментировал слова Шредера Мельник.

Он отметил, что призывы снять санкции с РФ являются лучшим доказательством того, что они на самом деле работают.

"Чем громче господин Шредер на каждом углу кричит ​​о том, что введенные против России санкции являются якобы" бессмысленными ", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают", – заявил Мельник.

Герхард Шредер является главой совета директоров государственной компании "Роснефть" с 2017 года и председателем совета акционеров "Nord Stream AG" (с 2016). Он известен своими призывами к оправданию аннексии украинского Крыма и снятию с России санкций.

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