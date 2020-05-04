Тимошенко: 150 млн грн получила от резидента США на стадии досудебного урегулирования

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подтвердила получение денежной компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов в размере почти 150 млн грн от резидента США на стадии досудебного урегулирования.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Об изменениях в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты – по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность", – пишет Тимошенко.

По ее словам, это еще одно доказательство того, что ее заключения в 2011-2014 годах было политической расправой.

Она говорит, что, согласно законодательству, она сразу задекларировала полученный доход.

Тимошенко отметила, что других подробностей не сообщит "из-за законодательного регулирования в США из-за юридических ограничений по делу".

Накануне, 3 мая, Юлия Тимошенко подала декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии. Она задекларировала 148 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе 2011 года суда арестовал Тимошенко по делу газовых соглашений. Ее обвиняли в превышении полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и РФ на снабжение и транзит газа. В итоге суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы, а также ввел запрет занимать государственные должности в течение трех лет.

В 2013 году Юлия Тимошенко выиграла дело против Украины в Европейском суде по правам человека.