Тимошенко: 150 млн грн получила от резидента США на стадии досудебного урегулирования

Политика
При этом, политик отказалась говорить подробности

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подтвердила получение денежной компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов в размере почти 150 млн грн от резидента США на стадии досудебного урегулирования.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Об изменениях в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты – по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность", – пишет Тимошенко.

По ее словам, это еще одно доказательство того, что ее заключения в 2011-2014 годах было политической расправой.

Она говорит, что, согласно законодательству, она сразу задекларировала полученный доход.

Тимошенко отметила, что других подробностей не сообщит "из-за законодательного регулирования в США из-за юридических ограничений по делу".

Накануне, 3 мая, Юлия Тимошенко подала декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии. Она задекларировала 148 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В августе 2011 года суда арестовал Тимошенко по делу газовых соглашений. Ее обвиняли в превышении полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и РФ на снабжение и транзит газа. В итоге суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы, а также ввел запрет занимать государственные должности в течение трех лет.
  • В 2013 году Юлия Тимошенко выиграла дело против Украины в Европейском суде по правам человека.
  • В феврале 2014 года Тимошенко выпустили из тюрьмы. Сразу же после своего освобождения она отправилась на Майдан.