Зеленский: Проходных барьеров для партий на местных выборах не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит создания проходных барьеров для региональных партий на местных выборах. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом, старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, "пролезть" в местные органы власти. Фактически же – лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменить свой регион к лучшему. Я этого не допущу", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что право быть избранным – это конституционное право каждого гражданина Украины.

"Поэтому никаких 2/3, 5% или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии "Слуга народа", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов.