Конец мажоритарки. Рада приняла избирательный кодекс с правками Зеленского

Парламентские выборы теперь будут проходить по открытым региональным спискам

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. За проголосовали 330 народных депутатов.

Кодекс унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных.

Выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении пятипроцентного барьера попадет в парламент.

При этом каждая партия будет выдвигать два типа списков – единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

В общенациональном списке первые 9 мест будут защищены от воздействия голосов избирателей. Остальные места в списке будут зависеть от количества отданных голосов за кандидатов в регионах.

Для продвижения к верхней части регионального списка кандидатов необходимо набрать не менее 25% национальной избирательной квоты (не менее 7 тыс. при моделировании результатов выборов 2019). Если же избиратели отказываться от персонифицированного голосования, кандидатам от проходной партии будет сложно преодолеть установленный барьер. В таком случае депутатские мандаты будут распределяться по очередности, определенной партией.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

В окончательную редакцию документа не вошла норма, которая позволяла бы ЦИКу отменять регистрацию кандидатов в президенты и депутаты Рады, если они вводят избирателей в заблуждение.

Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как планировалось раньше.

Избирательный кодекс был принят еще 11 июля 2019 года. Он отменял мажоритарную систему выборов, предлагая переход к партийным открытым спискам. Однако Зеленский ветировал документ, и в течение двух месяцев в Офисе президента подготовили свои правки, которые привели к созданию фактически нового законопроект.

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