Ермак хочет вернуть Донбасс до конца этого года. Если не получится – есть план "Б"

Политика
Для этого нужно провести выборы на территории ОРДЛО, но не под дулами автоматов, отмечает глава ОП

Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б".

Об этом на встрече с журналистами заявил глава ОП Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина.

"До конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если будет так, а что – если вот так", – сказал он.

Также Ермак добавил, что Украина хочет провести местные выборы на Донбассе уже в октябре, но для этого нужно соблюсти определенные условия, среди которых – контроль над границей.

"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы", – говорит глава ОП.

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