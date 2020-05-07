Ермак хочет вернуть Донбасс до конца этого года. Если не получится – есть план "Б"

Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б".

Об этом на встрече с журналистами заявил глава ОП Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина.

"До конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если будет так, а что – если вот так", – сказал он.

Также Ермак добавил, что Украина хочет провести местные выборы на Донбассе уже в октябре, но для этого нужно соблюсти определенные условия, среди которых – контроль над границей.

"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы", – говорит глава ОП.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов.