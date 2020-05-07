"Либо факты, либо извинения". Кличко требует у полиции факты коррупции его зама Поворозника

С момента задержания заместителя мэра Киева – Николая Поворозника – полиция так и не вызвала его на допрос. Об этом на брифинге сообщил столичный глава Виталий Кличко, передает hromadske.

"До сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос – ни в качестве свидетеля, ни как обвиняемого. Полиция не предоставила пока никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ", – заявил Кличко.

Поэтому Кличко призвал правоохранителей либо обнародовать факты коррупции, к которым якобы причастен Поворозник, либо извиниться перед ним.

"В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над i. Виноват – будет отвечать по закону! Не виноват – зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть", – говорит мэр Киева.

Как ранее сообщал Фокус:

14 апреля в СМИ появилась информация о том, что Поворозник якобы требовал взятку в $125 тыс. за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Поворозник опроверг информацию о том, что был пойман на взятке, а мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело в отношении своего заместителя.