Заместитель Кличко с кулаками бросался на полицейских: мэр Киева уже принял по нему решение

Полицейского, на которого набросился Слончак, с травмой забрали в больницу

Полицейские задержали заместителя мэра Киева Владимира Слончака – тот якобы кидался на них с кулаками. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Слончак ночью ехал в качестве пассажира в авто с выключенными фарами. По этой причине машину остановили полицейские.

"В 99% случаях за такое правонарушение ничего бы не было: полицейские просто посмотрели бы документы, проверили их по базе, предупредили водителя и отпустили бы машину", – говорится в сообщении.

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Но заместитель Кличко якобы начал дебоширить: сначала он спрашивал у полицейских, знают ли те кого они остановили, а потом вышел из машины и наборосился на инспектора с кулаками.

Слончака задержали, а полицейского повезли в больницу с травмой.

Водитель авто – депутат Киевсовета Людмила Костенко – отказалась проходить тест на алкогольное опьянение. Машину забрали на штраф-площадку.

Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на ситуацию и заявил, что принял решение по Слончаку как только узнал об инциденте поздним вечером.

"Сегодня все будет оформлено документально", – заявил столичный глава и добавил, что расскажет подробнее о ситуции на брифинге в 12 дня.

Как ранее сообщал Фокус:

Другой заместитель Кличко – Николай Поворозник – якобы требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Правоохранители якобы задержали посредника после получения взятки в сумме 60 тысяч долларов.

Поворозник опроверг информацию о том, что был пойман на взятке, а мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело в отношении своего заместителя.