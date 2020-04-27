Заместитель Кличко с кулаками бросался на полицейских: мэр Киева уже принял по нему решение
2020-04-27 08:09:00
Полицейского, на которого набросился Слончак, с травмой забрали в больницу
Полицейские задержали заместителя мэра Киева Владимира Слончака – тот якобы кидался на них с кулаками. Об этом сообщает Киев Оперативный.
Слончак ночью ехал в качестве пассажира в авто с выключенными фарами. По этой причине машину остановили полицейские.
"В 99% случаях за такое правонарушение ничего бы не было: полицейские просто посмотрели бы документы, проверили их по базе, предупредили водителя и отпустили бы машину", – говорится в сообщении.
Но заместитель Кличко якобы начал дебоширить: сначала он спрашивал у полицейских, знают ли те кого они остановили, а потом вышел из машины и наборосился на инспектора с кулаками.
Слончака задержали, а полицейского повезли в больницу с травмой.
Водитель авто – депутат Киевсовета Людмила Костенко – отказалась проходить тест на алкогольное опьянение. Машину забрали на штраф-площадку.
Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на ситуацию и заявил, что принял решение по Слончаку как только узнал об инциденте поздним вечером.
"Сегодня все будет оформлено документально", – заявил столичный глава и добавил, что расскажет подробнее о ситуции на брифинге в 12 дня.
Как ранее сообщал Фокус:
- Другой заместитель Кличко – Николай Поворозник – якобы требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Правоохранители якобы задержали посредника после получения взятки в сумме 60 тысяч долларов.
- Поворозник опроверг информацию о том, что был пойман на взятке, а мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело в отношении своего заместителя.
- 17 апреля Поворозник попросил отстранить его от занимаемой должности на время расследования дела.