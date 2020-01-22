В Ровно чиновник за взятки удалял должников из реестра Минюста
2020-01-22 14:05:45
Госслужащего поймали на рабочем месте после получения части взятки в размере 18 тысяч грн за отмену запрета на выезд за границу
В Ровно СБУ разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды чиновника городского отдела Государственной исполнительной службы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что чиновник способствовал людям в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Минюста.
Его поймали на рабочем месте после получения части взятки в размере 18 тысяч грн за отмену запрета на выезд за границу.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
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