Чиновники присвоили 10 миллионов гривен для детдома в зоне ООС

По данному факту открыты уголовные производства

Чиновники Луганской областной госадминистрации незаконно присвоили 10 миллионов гривен, которые предназначались на развитие социальной инфраструктуры в зоне ООС, в частности на строительство детского дома семейного типа.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники в несколько раз завысили цену стройматериалов, а незаконно полученные средства отправляли на счета фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. А отмывали деньги через конвертцентр.

Также установлено, что часть выведенных средств коммерсант переводил в оккупированный боевиками Луганск. Там он вкладывал средства в строительную компанию, которая отчисляла налоги в так называемый бюджет террористов "ЛНР".

В ходе обысков в офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертцентра и по месту жительства фигурантов дела изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также найдены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 миллиона гривен наличными.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.3 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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