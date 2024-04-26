Ожидается до 26 градусов тепла: в каких областях завтра будет теплее всего (карта)

В большинстве областей Украины в течение выходных не ожидается осадков. Однако возможен дождь в ночь с 26 на 27 апреля и в воскресенье вечером на северо-востоке и Левобережье, рассказала синоптик Наталья Диденко.

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В течение 27–28 апреля в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла. Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она рассказала, что антициклон в ближайшие выходные вытеснит дожди из Украины, а потому почти везде будет преобладать сухая погода "с белыми облаками и витаминным ласковым солнцем". Однако ближайшей ночью на северо-востоке и вечером 28 апреля на северо-востоке и Левобережье возможен дождь.

"Температура воздуха постепенно, "тихой сапой", шагает к настоящему теплу. В течение дня ожидается +17+22 градуса, на востоке до +22+26 градусов", — сказала Наталка Диденко.

Антициклон на выходные

Синоптики "Укргидрометцентра" рассказали, что 27 апреля в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве центральных, Черниговской, Сумской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в восточных и Запорожской областях будут небольшие дожди, в остальных регионах будет без осадков.

Будет преобладать северо-западный, а в западных областях юго-восточный ветер, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в юго-восточной части ночью будет от 11 до 16 градусов, а днем от 21 до 26. На остальной территории ночью ожидается от 5 до 10 градусов, а в западных, Житомирской и Винницкой областях 1–6 градусов тепла (заморозки 0–3 градуса на поверхности почвы), а днем 15–20 градусов тепла.

Прогноз погоды на 27 апреля

Прогноз погоды в Киеве и области

Диденко отметила, что в Киеве в течение 27–28 апреля ожидается прекрасная погода без дождя и с солнцем. Максимально температура воздуха днем поднимется до 17 градусов тепла.

Синоптики "Укргидрометцентра" рассказали, что 27 апреля в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью в области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем осадков не будет. Будет преобладать северо-западный ветер, 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, а днем от 15 до 20, в Киеве ночью будет от 6 до 8 градусов, а днем от 16 до 18.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что летом будет теплая, но не жаркая погода. По ее словам, средний сезонный показатель температуры воздуха будет выше нормы на 1–2 градуса.

25 апреля Фастов в Киевской области затопило после дождей, в частности под водой оказался ряд автомобилей. Зато в Киеве также подтопило определенные улицы.