Очікується до 26 градусів тепла: у яких областях завтра буде найтепліше (карта)

У більшості областей України протягом вихідних не очікується опадів. Проте можливий дощ у ніч з 26 на 27 квітня та в неділю ввечері на північному сході та Лівобережжі, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

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Протягом 27–28 квітня в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря підніметься до 26 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона розповіла, що антициклон найближчими вихідними витіснить дощі з України, а тому майже всюди переважатиме суха погода "з білими хмарками та вітамінним лагідним сонцем". Проте найближчої ночі на північному сході та ввечері 28 квітня на північному сході та Лівобережжі можливий дощ.

"Температура повітря поступово, "тихою сапою", крокує до справжнього тепла. Протягом дня очікується +17+22 градуси, на сході до +22+26 градусів", — сказала Наталка Діденко.

Антициклон на вихідні

Синоптики "Укргідрометцентру" розповіли, що 27 квітня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, а у східних та Запорізькій областях будуть невеликі дощі, в інших регіонах буде без опадів.

Переважатиме північно-західний, а в західних областях південно-східний вітер, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в південно-східній частині вночі буде від 11 до 16 градусів, а вдень від 21 до 26. На решті території вночі очікується від 5 до 10 градусів, а в західних, Житомирській та Вінницькій областях 1–6 градусів тепла (заморозки 0–3 градуси на поверхні ґрунту), а вдень 15–20 градусів тепла.

Прогноз погоди на 27 квітня

Прогноз погоди в Києві та області

Діденко зауважила, що в Києві протягом 27–28 квітня очікується чудова погода без дощу та з сонцем. Максимально температура повітря вдень підніметься до 17 градусів тепла.

Синоптики "Укргідрометцентру" розповіли, що 27 квітня в Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі в області місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вдень опадів не буде. Переважатиме північно-західний вітер, 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів, а вдень від 15 до 20, у Києві вночі буде від 6 до 8 градусів, а вдень від 16 до 18.

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології й кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла, що влітку буде тепла, проте не спекотна погода. За її словами, середній сезонний показник температури повітря буде вищим за норму на 1–2 градуси.

25 квітня Фастів у Київській області затопило після дощів, зокрема під водою опинилася низка автомобілів. Натомість в Києві також підтопило певні вулиці.