Дерегуляция в бизнесе и реформа таможни: Зеленский рассказал об ожиданиях от Саакашвили

Президент Владимир Зеленский ожидает от Михаила Саакашвили, которого назначил главой исполкома реформ, результатов в дерегуляции в бизнесе и улучшении таможни.

Об этом Зеленский сказал на брифинге в рамках рабочей поездки на Закарпатье, пишет "Укринформ".

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты – по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", – сказал Зеленский.

По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других – и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", – сказал Зеленский.

"Второй момент – у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми – это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", – отметил президент.

Также Зеленский сказал, что его интересует помощь Саакашвили относительно пенсионной реформы, которая необходима в Украине.

Ранее Саакашвили сказал, что в условиях кризиса из-за коронавируса Украине прежде всего нужно освободить бизнес от административного вмешательства.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.